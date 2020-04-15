أرملة المنسي عن مسلسل الاختيار: حضرنا مشاهد تصوير مع كرارة.. وزوجي حظه حلو دنيا وآخرة

لهفة وفرحة واشتياق، مشاعر تصاحب منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسي، كلما شاهدت الإعلان الترويجي لمسلسل "الاختيار" الذي يوثق حياة زوجها الشهيد البطل، حيث تتبقى أيام قليلة ويحل شهر رمضان المبارك، ليتزامن معه بدء المسلسل الذي تنتظره أسرة الشهيد.

"مستنياه على أحر من الجمر.. وبدعي ربنا أنه يبلغني رمضان وأشوف المسلسل"، بهذه الكلمات بدأت أرملة الشهيد المنسي، حديثها لـ"هن"، تعبيرا عن فرحتها بالمسلسل الذي يوثق حياة زوجها الشهيد، الذي يمتلك دائمًا الحظ الأفضل في حياته وآخرته، بحسب حديث "منار": "أحمد دايمًا حظه حلو في الدنيا والآخرة".

نجاح كبير يصاحب "الاختيار"، هكذا تتوقع "منار" مصير المسلسل، نظرًا لأنه يوثق بطولة الشهيد المنسي: "عندي ثقة في ربنا.. أنه هيطلع حلو عشان حاجات أحمد لازم تكون حلوة".

منذ بدء تصوير المسلسل اصطحبت "منار" طفليها وبرفقة أصدقاء الشهيد المنسي، ذهبوا جميعًا لحضور التصوير، لتشجيع الفنان أمير كرارة على تجسيد مشاهده: "كنا بنروح عشان نسنده وهدفنا أنه يدخل في شخصية أحمد ويعيشها.. وهو عرف يدخل في المود وبقى قريب جدًا من شخصية أحمد".

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اختيار الفنان أمير كرارة منذ البداية هو أمر رحبت به أرملة الشهيد، فهي تراه الفنان الذي برز في فترة قليلة من خلال أعماله الناجحة، كما أنه يسير على الخطوات الصحيحة: "هو فنان ناجح جدًا ومحدش بيختلف عليه.. وكان حريص جدًا أنه يتابع نظرات صحاب أحمد ويعرف منهم إذ كان بيمثل صح".

ورغم صغر أعمار أبناء الشهيد، لكنهم على وعي بالمسلسل وتجسيد الفنان أمير كرارة لشخصية والدهم: "هما عارفين وبيقابلوا أمير كرارة.. فرحانين جدًا ومبسوطين وإحنا مستنين نتفرج على المسلسل".

تتواصل الفنانة سارة عادل مع "منار"، خاصة أنها تجسد شخصية زوجة المنسي: "هي دايمًا بتكلمني تسألني على تفاصيل دقيقة جدًا.. وبتسألني على لبسي وبتجيب حاجات شبهي فعلًا عشان تلعب الدور صح".

تجسيد الفنان أمير كرارة لحياة الشهيد المنسي تجعله يهتم بالتفاصيل الصغيرة لكن دون أن يرتدي ملابسه الحقيقية: "حاجات الشهيد الشخصية خط أحمر.. الشئون المعنوية فصلت كل هدومه وعملت حاجات زيها عشان أمير يستخدمها.. لكن مقدرش أعرض لبس أحمد للتلف.. لسة ريحته فيها ومحتفظين بيها".

مسلسل الاختيار، يهدف لإبراز ما يحدث على أرض سيناء والبطولات التي يخوضها أبناء الجيش دفاعًا عن الوطن، وفقًا لحديث "منار"، متابعة أن الهدف ليس فقط توثيق حياة الشهيد المنسي، "هدفنا أن الرسالة توصل.. والناس تفهم أن اللي بيحصل في سيناء هي حرب حقيقية فعلا".

فمازالت الدولة تحارب دفاعًا عن الوطن من الإخوان والجماعات الإرهابية، وكان آخرها ما حدث بالأمس في الأميرية واستشهاد المقدم محمد الحوفي: "هما اللي فازوا في الآخرة.. والدولة هننجح وهنتخلص من الإرهابيين لأن الناس عرفتهم على حقيقتهم".