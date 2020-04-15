صور.. منة فضالي في الكوشة بفستان زفاف وبوكيه ورد

تشارك الفنانة منة فضالي، دائما جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية ووثق آخر ظهور ارتداءها فستان زفاف. عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشرت منة فضالي عددا من الصور لها كاشفة أنها من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"، بمشاركة خالد النبوي ونسرين أمين المقرر عرضه في رمضان 2020. Advertisements وظهرت الفنانة على الكوشة مرتدية فستان الزفاف الأبيض الفضفاض "جابونيز"، وممسكة ببوكيه ورد، وتظهر بشعر قصير وهي شخصية "هالة" التي تجسدها في المسلسل الجديد. وتحب منة فضالي أن تشارك جمهورها بصور ولقطات دوما من حياتها اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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