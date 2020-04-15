بعد حريق منزل فنانة سعودية..نصائح للتعامل الآمن مع الدفاية الكهربائية

"انهبلنا لما كشف الدخان أعطى إنذارا جرينا على الغرفة لقينا الدنيا كلها محترقة ودخان والحمد لله طفت"، بهذه العبارة كشفت الفنانة السعودية ريم عبدالله، عن الحريق الذي التهم منزلها أثناء تواجدها به بصحبة شقيقتها، بسبب المدفأة الكهربائية.

ويقدم "هن"، طرق التعامل مع الدفايات بأمان، للحفاظ على سلامتك وصحتك، بحسب موقع "WIKI HOW":

احرصي على تنظيفها بشكل دوري.

احفظيها بمكان جاف طيلة فترة التخزين.

لابد من فحصها من قبل المختصين بشكل مستمر للتأكد من صمامات الغاز.

فتح النافذة عند استخدام الدفاية، لتجنب الاختناق.

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وضعها بعيدًا عن الأقمشة، وخاصة الحراير والستان.

ابتعدي عن السجاد ذو الخيوط "البلوستر".

تجنبي الوصلات الكهربائية، حتى تتجنبي "السخونة".

حريق في منزل السعودية ريم عبدالله

وكانت الفنانة ظهرت بمقطع فيديو، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، تحذر المواطنين من خطورة الدفاية الكهربائية، حيث قالت:" كان في توصيلة وبها الشواحن والأباجورات وجاءت شقيقتي ووضعت سلك شبكة الفيير وبعدها تفاجأت بجهاز إنذار كشف الحريق في غرفتي ينبهني لوجود حريق".

وأردفت قائلة: "المهم إحنا في أيام حظر وكلنا في بيوتنا وفي ضغط على شبكات الكهرباء والاستخدام عالي جدا ولذلك انتبهوا على حالكم وللتوصيلات والشواحن وخدوا بالكم من كل حاجة".