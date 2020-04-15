الامارات | الأردن: ملاحقة مصاب بكورونا لم يلتزم بتعهد الحجر

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: ملاحقة مصاب بكورونا لم يلتزم بتعهد الحجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أبريل 2020

قررت النيابة العامة في الأردن اليوم الأربعاء، ملاحقة أحد مصابي كورونا لعدم التزامه بتعهد الحجر الذي وقعه ومخالطته آخرين والتسبب بإصابة عدد منهم.

وأوعز رئيس النيابة العامة، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمتابعة ملاحقة كل شخص وقّع على تعهد بحجر نفسه ولم يلتزم به، لما يشكله هذا الخرق لقانون الدفاع وأوامر الدفاع وقانوني الصحة العامة والعقوبات من خطورة على المحيطين بالمصاب والمجتمع.

يشار أن المملكة سجلت حتى أمس 391 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات.