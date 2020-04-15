كيف يغزو فيروس كورونا جسم المصاب.. وما تأثيره؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
تفشى فيروس كورونا "كوفيد 19"، في مختلف دول العالم حتى أصبح وباء عالميا يحاول العالم التصدي له.
ويهاجم الفيروس البعض فيكون طفيفا أو يؤدى إلى الوفاة، فكيف يهاجم المرض الجسم؟ ولماذا يتوفى البعض؟ وكيف يٌعالج المرض؟
فترة الحضانة، هذه الفترة التي يوطد الفيروس فيها وجوده في الجسم، تعمل الفيروسات بدخول الخلايا التي يتكون منها الجسم ثم الاستيلاء عليها، وفق ما نقلت "بي بي سي" عربي.
ويمكن لفيروس كورونا، غزو الجسم عندما تستنشقه إلى داخل جهازك التنفسي (عندما يسعل شخص بالقرب منك) أو عند ملامستك لسطح ملوث ثم تلمس وجهك إثر ذلك.
يصيب الفيروس أولا الخلايا المبطنة للحلق، والقصبة الهوائية والرئة، ثم يحولها لـ "مصانع لفيروس كورونا" تنتج كميات ضخمة من الفيروسات الأخرى التي تصيب المزيد من الخلايا.
وفي المراحل الأولى، لن يمرض الشخص وقد لا يصاب البعض بأي أعراض على الإطلاق.
وتختلف فترة الحضانة، وهي الفترة بين العدوى بالفيروس وظهور الأعراض، بصورة كبيرة من شخص إلى آخر، ولكنها في المتوسط خمسة أيام.
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