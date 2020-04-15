تناول هذه الأطعمة والمشروبات عند ارتفاع حرارة الجو.. تمنحك حيوية وطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تشهده مصر خلال فصل الربيع، وفي هذه الأثناء يحتاج جسم الإنسان إلى بعض المشروبات والأطعمة التي تمده بالطاقة وتكافح الإجهاد.

ووفقا لموقع" womansday"، نذكر لكم مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تجعل الجسم رطبًا طوال اليوم، وتساعد على الشعور بالحيوية والنشاط.

- الماء

من أفضل الوسائل للشعور بالحيوية والنشاط في فصل الصيف، لأنه يمد الجسم بما يحتاجه من سوائل، لذا ينصح بتناول لترين مياه يوميا في الأيام الحارة.

- الخس

يحتوي على 95% من المياه؛ فهو من الخضروات التي يجب تناولها بكميات كبيرة مع السلطة لإمداد الجسم بالمياه، للتقليل من الجفاف الذي تسببه الأجواء الحارة.

- الزبادي

من أكثر الأطعمة إجهاد الجسم الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، لأنه غني بالبروتين والكربوهيدرات التي تمنح الجسم القوة والطاقة، كما أنه يحتوي أيضا على بكتيريا البروبيوتيك التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتخفف أعراض التعب والإجهاد.

- الموز

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يعتبر من الأطعمة التي يجب تناولها لاستعادة الطاقة المفقودة في فصل الصيف، نظرا لاحتوائه على الفيتامينات الأساسية والبوتاسيوم، الكربوهيدرات التي تتحول إلى سكر في الجسم، ثم إلى طاقة.

- عصير الطماطم

من أقوى مضادات الأكسدة التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية والسرطان وأمراض القلب، بالإضافة إلى أنه يروي العطش بسرعة ويمنح الإنسان الشعور بالنشاط والحيوية.

- الكوسة

من الخضروات التي تحتوي على ألياف" البكتين" التي تساعد على تحسين صحة القلب وخفض نسبة الكوليسترول، إضافة إلى ذلك تناولها في درجات الحرارة المرتفعة، تساعد على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لمكافحة حرارة الصيف، كما أنها تحتوي أيضا على مجموعة من الأملاح الطبيعية التي يفقدها الجسم بفعل الطقس الحار.

- عصير البطيخ

البطيخ من الفواكه الغنية بفيتامين "A" و"C"، كما أنه يتكون من الماء، وبالتالي تناوله يجعل الإنسان يشعر بالانتعاش والحيوية، كما يمكنك عند تحضيره إضافة نكهة له من النعناع أو الزنجبيل.

- عصير الليمون بالنعناع

من الحمضيات المرطبة والمنعشة للإنسان في الطقس الحار التي تساعد على التقليل من الشعور بالإجهاد والتعب، إضافة أنه يعمل على تهدئة الأعصاب.