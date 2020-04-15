إليك ما يحدث لرئة المصاب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كيف يمكن أن يتطور مرض Covid-19 إلى حالة أكثر خطورة تتميز بالالتهاب الرئوي، وماذا يفعل بالرئتين وبقية الجسم؟

يجيب على السؤال البروفيسور جون ويلسون، الرئيس المنتخب للكلية الملكية الأسترالية للأطباء وطبيب الجهاز التنفسي، قائلا إن جميع العواقب الوخيمة تقريبا لـ Covid-19 تتميز بالالتهاب الرئوي.

وكشف ويلسون أنه يمكن تصنيف الأشخاص الذين يتلقطون عدوى كورونا، إلى 4 فئات عريضة، حيث تشمل الفئة الأقل خطورة: الأشخاص المصابين بالفيروس ولكن ليس لديهم أعراض. أما الفئة التالية في مستوى الخطر، فتتضمن أولئك الذين يصابون بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي، ما "يعني أن الشخص يعاني من الحمى والسعال وربما أعراضا أخف مثل الصداع أو التهاب الملتحمة، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".

ويضيف: "ما يزال الأشخاص الذين يعانون من أعراض طفيفة قادرين على نقل الفيروس، ولكن قد لا يكونون على علم به". وأكبر مجموعة من أولئك المصابين بـ Covid-19، والأشخاص الأكثر احتمالية لتقديمهم إلى المستشفيات والعمليات الجراحية، هم أولئك الذين يطورون الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا نفسها، التي عادة ما تمنعهم من العمل.

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وقال ويلسون إن المجموعة الرابعة ستصاب بمرض شديد يتميز بالالتهاب الرئوي.

- كيف يتطور الالتهاب الرئوي؟

عندما يطوّر الأشخاص المصابون بـ Covid-19 سعالا جافا وحمى، يقول ويلسون إن هذا ناتج عن العدوى التي وصلت إلى "شجرة الجهاز التنفسي" - الممرات الهوائية التي توصل الهواء بين الرئتين والخارج.

واستطرد موضحا: "تُجرح بطانة الجهاز التنفسي ما يسبب الالتهاب. وهذا بدوره يضرّ بالأعصاب في بطانة مجرى الهواء. ومجرد نثرة من الغبار يمكن أن تحفز السعال. ولكن إذا تفاقم هذا الأمر، فإنه يتجاوز مجرد بطانة مجرى الهواء وينتقل إلى وحدات تبادل الغازات، الموجودة في نهاية الممرات الهوائية. وإذا أصيبت بالعدوى، فإنها تستجيب عن طريق صب مادة التهابية في الأكياس الهوائية الموجودة في قاع الرئتين".

ويقول ويلسون إنه إذا أصبحت الأكياس الهوائية ملتهبة، فإن ذلك يتسبب في "تدفق المواد الالتهابية [السوائل والخلايا الالتهابية] إلى الرئتين وينتهي الأمر بالالتهاب الرئوي". ويوضح أن الرئتين اللتين تمتلئان بالمادة الالتهابية، تصبحان غير قادرتين على الحصول على كمية كافية من الأكسجين في مجرى الدم، ما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، و"هذا هو السبب المعتاد للوفاة بسبب الالتهاب الرئوي الحاد".