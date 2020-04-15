بسبب كورونا.. هل يصبح البشر الطعام الرئيسي للفئران؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

شهد العالم خلال الأشهر القليلة الماضية أسوأ أزمة صحية عالمية، أجبرت على تغيير العادات والسلوكيات القديمة، فHجبرت أكثر من 7 مليار نسمة على المكوث في المنازل لمواجهة خطر العدوى.

التزام معظم البشر منازلهم، تسبب في نقص طعام الحيوانات ومن بينهم الفئران التي تتغذى على بواقي أطعمة البشر، ما قد يؤدي إلى أزمة مستقبلًا.

قال موقع "insider" الأمريكي، إن تلك الأزمة قد تؤدي إلى تطور سلالة جديدة من الفئران، أكثر ذكاءً وعدوانية، بحيث تصبح أكثر جرأة للتغذي على البشر.

الفئران تتغذى عادة على القمامة من المطاعم والشوارع، وبعد الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يعد للفئران أي غذاء في أي مكان.

قال مايكل بارسونز، باحث أبحاث العلوم البيولوجية في جامعة فوردهام، "إن الفئران قد تهاجر لبيئة جديدة بالكامل بعيدا عن البيئة الحالية التي اعتادت عليها".

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وأضاف بارسونز لموقع Insider: "سوف تلد الفئران الحالية مجموعة أذكى وأكثر مرونة لم يسبق لهم الاتصال بالبشر".

لكن بوبي كوريجان، إخصائي القوارض بالمناطق الحضرية، قال لشبكة "Nbc" الأمريكية، إن الهجرة الحالية من الفئران، جاءت نتيجة لنقص الغذاء، ما قد يجبرها لأن تصبح أكثر جرأة بالدرجة التي تتغذى بها على لحوم البشر للبقاء على قد الحياة.

وأوضح، "الأمر أشبه بالبشر الذين قاتلوا بعضهم على مر التاريخ من أجل الحفاظ على حياتهم، قد يحدث نفس الشيء مع الفئران".

وتابع بوبي كوريجان "على المدى القصير، سينخفض عدد الفئران، بعدما تبدأ في الحد من عملية التكاثر، وهو ما يمكن تسميته أفضل سيناريو، لكن يمكن أن يؤدي هذا الاتجاه إلى سلالة جديدة أقوى من الفئران على المدى الطويل".

وأوضح كوريجان، الفئران الجديدة قد تكون أيضا أكثر خطورة، لأنها ستكون أكثر عدوانية.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا، أكثر من 2 مليون شخص، أما عدد الوفيات فقد تخطى 127 ألف حالة حول العالم.