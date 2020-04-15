هنا الزاهد على "تيك توك" وصلاح يتمرن.. حيل النجوم للقضاء على الملل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مع امتداد فترة الحظر المفروضة بقرارات حكومية احترازية على العالم كله لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، يشعر الكثير بالملل والركود، وحرص نجوم الفن والكرة على مواجهة حالات الزهق والملل والفراغ التي يشعرون بها ويشعر بها جمهورهم، فلجأ البعض لحيل، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.

سيرين عبدالنور

تقضي الفنانة سيرين عبد النور أيام الحظر المنزلي رفقة أسرتها، مع أبناءها وزوجها ووالدتها وأختها، وتشارك جمهورها لحظاتها داخل المنزل خاصة في المناسبات والأعياد، وأبرز ما تشارك جمهورها به الأكلات والوصفات، وآخرها طقوس احتفالها بعيد شم النسيم والاستعداد له بالبيض الملون واللعب به وطقشه.

كارمن سليمان

تشارك النجمة كارمن سليمان متابعيها عبر "تيك توك" و"إنستجرام" بفيديوهات تجمعها بأسرتها، وزوجها الملحن مصطفى جاد وطفلهما زين، كما أنها شاركت الجمهور بمكس أغاني بصوتها وصوت والدتها وعزف زوجها، بغرض تلسية الجمهور.

نسرين طافش

واتجهت نسرين طافش لـ"تيك توك" كغيرها من الفنانات، حيث شاركت جمهورها فيديوهات أثناء ممارستها الرياضة، وأخرى في الغناء والرقص الإيقاعي.

هنا الزاهد

اتجهت أيضا هنا الزاهد لـ"تيك توك"، وأبرز ما تألقت فيه، هو تحريك الشفاه على كلمات الأغاني ومقاطع الأفلام مع التعبير بحركات الوجه.

تامر عاشور

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من أوائل النجوم الذين دعوا لعقد حفلات "أون لاين" على "يوتيوب"، ولقى تفاعلا كبيرا مع متابعيه، وبالفعل أحيا أول حفلة، وتوالى بعده عدد من النجوم، من بينهم مدحت صالح وعلي الحجار، وأحمد جمال.

عمرو وهبة

حرص عمر وهبة عبر "إنستجرام"، على مشاركة جمهوره فيديوهات كوميدية يدعي فيها تعليم التمثيل واحترافه من خلال عرائس لعبة، وفيديوهات متحدثا فيها إلى المذيعين والمذيعات في خياله، ومن أشهرهم الشيف شربيني وجيهان عبد الله، محاولا بذلك كسر الملل.

سامح حسين

ظهر الفنان سامح حسين في فيديو بصفحته على "إنستجرام"، وهو يقود دراجة في منزله، وعلق عليها: "السواقة وحشتني قوي يا جدعان، هنحارب الكورونا، قاعد بالبيت"

محمد صلاح

أكثر ما يحرص عليه محمد صلاح هو المواظبة على ممارسة التمرينات الرياضية، وشارك متابعيه فيديو يجمعه بابنته مكة وهما يجريان سويا ثم يرفعها على ظهره ليتمرن بها كنوع من أنواع الدعابة.

كريستيانو رونالدو

شارك كريستيانو رونالدو جمهوره بفيديو أثناء قيامه بالتمرينات الرياضية، ويشاركه فيه أطفاله.

ميسي

يقضي ميسي فترة الحظر رفقة أطفاله، حيث شارك جمهوره فيديو عبر "إنستجرام" أثناء ممارسة ابنه تمارين رياضية برفقته، كما أنه شارك جمهوره أيضا صور لأطفاله الثلاثة وهما يتصفحون مجلات الأطفال ومستمتعين.