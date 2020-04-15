"شئ بسيط مني".. غضب متابعي فنانة كويتية تباهت بمساعدة المحتاجين

"بالنسبة لحق الناس اللي وزعتلهم اليوم بصل وطماطم ولحم، عليكم العافية، سامحوني على القصور، هذا شئ بسيط مني"، كلمات قالتها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، للصور والفيديوهات، تعتذر من متابعيها عن "تقصيرها" في توزيع الصدقات على المحتاجين.

من داخل سيارتها الفارهة، ظهرت الفنانة الكويتية، عقب عودتها من جولتها في توزيع الصدقات، حيث بدأت في تصوير مقطع الفيديو المصور، والتي أثارت كلماتها فيه، سخط وغضب رواد موقع التواصل الاجتماعي، معتبرينه تباهيا بفعل الخير.

وغردت إحدى الرواد عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ردا على مقطع فيديو الفنانة: "هيا الشعيبي، سئل حكيم: هل هناك أقبح من البخل؟ قال نعم.. الكريم إذا تحدث بإحسانه لمن أحسن إليه".

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فيما أضافت إحدى المتابعات، قائلة: "هيا الشعيبي تمثلني إذا اشتغلت في البيت وأبغي أمي تعرف أني اشتغلت".