منذ فرض الحظر الصحي ومنع خروج الجميع في تجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لـ "كوفيد 19"، تشارك الفنانة لقاء الخميسي جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات فيديو من حياتها اليومية.
وكان آخر ما نشرته "الخميسي" هو فيديو من موقع "تيك توك"، شاركته مع جمهورها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت لقاء الخميسي وهي تعد فنجانا من القهوة مرتدية شميز وتنورة، وتقلد الممثلة الكبيرة سهير البابلي في مسرحية "ع الرصيف".
https://www.instagram.com/p/B-9pSpOFDIk/?igshid=7fizvgl2wlc1
ومثلت لقاء الخميسي في الفيديو أحد مشاهد المسرحية قائلة، "أحنا في مرحلة عنق الزجاجة"، وكتبت في تعليقها عليه، "ست الكل سهير البابلي والعظيم الراحل حسن عابدين، أحنا اتحشرنا في عنق الزجاجة".
وتفاعل معها الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "أحلى حتة في المسرحية"، و"بجد أنتي سكر".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لقاء الخميسي تحضر القهوة على "تيك توك": أحنا في عنق الزجاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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