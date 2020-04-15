الامارات | ومن الاشتياق ما سجن.. أسترالي يخرق الحجر لرؤية حبيبته

شكرا لقرائتكم خبر عن ومن الاشتياق ما سجن.. أسترالي يخرق الحجر لرؤية حبيبته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكم على أسترالي بالسجن لمدة شهر؛ لأنه تسلل بشكل متكرر لزيارة حبيبته خلال فترة حجره الصحي، ليصبح أول شخص تطبق عليه هذه العقوبة لمخالفته تدابير الإغلاق المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شرطة غرب أستراليا في بيان أن جوناثان ديفيد (35 عاماً) أوقف في وقت سابق من هذا الشهر بعد خرقه الحجر الإلزامي في بيرث.

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وقال ديفيد خلال محاكمته في بيرث، أمس، إنه انتهك التدابير أولا للحصول على طعام لكن بعد ساعات، خالف قواعد الحجر الصحي مرة جديدة لأنه اشتاق إلى صديقته، وفق ما أوردت «سيفن نيوز».

وبموجب التدابير التي تهدف إلى وقف انتشار الفيروس، كان على ديفيد أن يعزل نفسه لمدة 14 يوماً بعد وصوله إلى بيرث من ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) في 28 مارس الماضي.

ولو بقي ديفيد في غرفته في الفندق، كانت مدة حجره ستنتهي الاثنين الماضي لكنه الآن سيمضي شهراً في السجن. كما حُكم عليه بغرامة 2000 دولار أسترالي (1280 دولاراً أميركياً).