50 عاما من الحب.. مصابان بكورونا يحتفلان بعيد الزواج في العناية المركزة

يعيش الحب في النهاية ورغم كل شيء، لا يفرقه حتى الإصابة بفيروس كورونا، وجد مسنان من إيطاليا في راحة يديهما الأمان المطلوب لتكملة رحلة العلاج، فكان هذا هو الاحتفال باليوبيل الذهبي للزواج الذي ميز هذا اليوم، لم تمنعهما الإصابة أو وجودهما على أسرة العناية المركزة.
وحسبما ذكرت "سكاي نيوز"، احتفلت الإيطالية "ساندرا"، ذات الـ 71 عاما، وزوجها "جانكارلو"، باليوبيل الذهبي لزواجهما في غرفة العناية المركزة في مستشفى بإقليم ماركي شرقي إيطاليا، حيث أمسك كل منهما بيد الآخر.
وذكرت إحدى الممرضات في المستشفى، أن طاقم التمريض عند علمهم بذكرى زواج المسنين سعوا لتنظيم حفل بسيط لهما.
ولم يستغرق الحفل الذي حضره الطاقم الطبي مرتديا الملابس الواقية من الفيروس، سوى 10 دقائق فقط.
وقالت رئيسة وحدة العناية المركزة في المستشفى، لوسيسانا كولا، إن هذه الدقائق البسيطة تساوي كل التضحيات التي بذلها الفريق الطبي في هذه الأيام العصيبة.
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