فيديو.. بعد حريق منزلها بسبب الدفاية.. معلومات عن السعودية ريم عبدالله

حريق هائل كاد أن يلتهم منزل الفنانة السعودية ريم عبدالله، نتيجة حدوث ماس كهربائي في المدفأة بسبب توصيلة بها "الشواحن والأباجورات"، والتي نجت منه هى وشقيقتها. حيث قالت الفنانة السعودية: "إحنا في أيام حظر وكلنا في بيوتنا وفي ضغط على شبكات الكهرباء والاستخدام عالي". ويقدم "هن"، معلومات عن الفنانة السعودية، ريم عبدالله، خلال السطور التالية، وفقا لحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. - ريم عبدالله، ولدت في 20 فبراير عام 1987، وتبلغ من العمر 33 عاما. - اسمها الحقيقي نورة العتيبين، ولدت في الرياض، بالمملكة العربية السعودية. - بدأت مسيرتها الفنية بظهور بسيط في مسلسل "طاش ما طاش"، في موسمه الخامس عشر. Advertisements - شاركت في مسلسل "العاصوف" في جزئه الثاني، من بطولة الفنان ناصر القصبي. - لها مشاركة سينمائية مع المخرجة هيفاء المنصور، بفيلم "وجدة"، عام 2012. - وضع على صورتها في حلقة "تسونامي"، من "طاش ما طاش"، نوع من المرشحات سترت على الوجه، وجعل تمييز ملامحها صعب على المشاهدين، وذلك استجابة للضغوطات من أسرتها.

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