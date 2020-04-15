هيدي كرم تغني "تحيا مصر" بلغة الإشارة.. ومطرب الأغنية يعلق (فيديو)

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها، عبر تطبيق "تيك توك"، أدت خلاله غنائها "تحيا مصر" للفنان أحمد جمال، بلغة الإشارة.

متابعو هيدي كرم: أنا عيطت بسبب الفيديو بتاعك

وأطلت "هيدي"، خلال مقطع الفيديو الذي لا يتجاوز الدقيقة، مرتدية أزياء حمراء اللون، مع تسريحة شعر إنسيابية وبدون مكياج، خلال تأدية مقطع من الأغنية بلغة الإشارة، معلقة: "تحيا مصر.. فخورة".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ250 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "تحيا مصر فعلا"، و"أنا عيطت بسبب الفيديو بتاعك"، و"أحسن فيديو تيك توك لحد دلوقتي".

أحمد جمال للفنانة: الأغنية أحلوت أكتر

وحرص أحمد جمال، مطرب أغنية "تحيا مصر"، على التعليق على المادة المصورة للفنانة هيدي كرم، قائلا: "الأغنية أحلوت أكتر يا هيدي والله"، لترد عليه: "أنت اللي أغنيتك رائعة بجد وكل الناس بتحبها".

وخلال فترة الحجر المنزلي وفرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت الفنانات لتطبيق "تيك توك"، لشغل وقت فراغهن ونشر الفيديوهات الكوميدية، وتجسيد وتقليد بعض المقاطع المشهورة بالأفلام والأغاني وغيرها.