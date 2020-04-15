قبل رمضان.. مشروبات تساعدك على تهدئة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحتاج الكثيرون من المصابين بالتهابات في المعدة، إلى الانتباه لنظام غذائهم اليومي، لتهدئة الآلام، من خلال تجنب بعض أنواع الأطعمة التي تزيد الاضطرابات.

والتهاب المعدة أو تهيج أو تآكل بطانة المعدة، قد يحدث بشكل مفاجئ أو تدريجيًا، نتيجة الإفراط في استخدام أنواع معينة من الأدوية، مثل الأسبرين ومضادات الالتهاب، أو الإفراط في شرب الكحول، وقد يحدث بسبب الإصابة ببكتريا تعيش في بطانة المعدة، كما أوضح موقع "webmd" الطبي.

في حديثه إلى "الخليج 365"، أوضح اختصاصي التغذية، كريم جمال، "أن الاعتماد على المشروبات الملطفة للجهاز الهضمي، حيث تعمل على حماية الجدار الداخلي، ولا تزيد من افراز حمض المعدة".

وأوصى بالمشروبات التالية لحماية جدار المعدة، وتهدئة الالتهابات الناتجة عن زيادة حمض المعدة ومنها:

- اليانسون

- الكاموميل

- الشمر

Advertisements

ونصح "جمال"، بضرورة تناول ملعقة واحدة من جيل الصبار مع أي عصائر مفضلة، لتبطين جدار المعدة وتلطيف الجهاز الهضمي".

وأوصى موقع "medical news today" بضرورة الابتعاد عن مشروبات محددة، لأنها تزيد من الألم، وتهيج جدار المعدة، وهي:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

- النعناع

- الشاي الأخضر

- الشاي الأسود

- عصير البرتقال

- عصير الجريب فروت