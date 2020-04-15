احذر.. القفازات المطاطية لا تحمي من كورونا بشكل كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة الأمراض المعدية إن القفازات المطاطية أحادية الاستعمال لا توفر حماية كاملة ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن هذه القفازات لا تمنع التسرب بشكل كامل لكل ما يلمسه الإنسان، وبذلك يمكن أن يتسرب الفيروس إلى اليد عن طريق الأسطح المصابة، وبعدها يصيب الإنسان بمجرد ملامسة الأغشية المخاطية كالموجودة في الأنف أو الفم أو العين.

وعلى الرغم من مساهمة القفازات في تقليل فرص العدوى، إلا أن أهم ما يوصى به هو عدم لمس الأنف أو الفم لعدم نقل الفيروس إلى الأغشية المخاطية بهذه الأماكن.

وبعد العودة إلى المنزل، يجب غسل اليدين جيدا وبشكل مكثف لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو القيام بتعقيمهما. وبشكل عام ينبغي الالتزام بقاعدة التباعد الاجتماعي للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.