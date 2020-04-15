بسبب المدفأة.. فنانة سعودية تنجو من حريق في منزلها

مقطع فيديو مصور، لا تتعد مدته دقيقة، ظهرت خلاله الفنانة السعودية ريم عبدالله، توضح تفاصيل الحريق الذي التهم منزلها، ونجاتها هي وشقيقتها منه، عبر حسابها على موقع"سناب شات" الشهير.

فوجئت الفنانة بوجود حريق هائل في الغرفة المجاورة لها، بسبب ماس كهربائي في مدفأة، والتي فجعت من هول المنظر، حيث قالت:" كان في توصيلة وبها الشواحن والأباجورات وجاءت شقيقتي ووضعت سلك شبكة الفيير وبعدها تفاجأت بجهاز إنذار كشف الحريق في غرفتي ينبهني لوجود حريق".

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وتابعت الفنانة قائلة: "انهبلنا لما كشف الدخان أعطى إنذار جرينا على الغرفة لقينا الدنيا كلها محترقة ودخان والحمد لله طفت".

وأردفت قائلة: "المهم إحنا في أيام حظر وكلنا في بيوتنا وفي ضغط على شبكات الكهرباء والاستخدام عالي جدا ولذلك انتبهوا على حالكم وللتوصيلات والشواحن وخدوا بالكم من كل حاجة".