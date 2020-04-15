فيديو.. جميلة عوض تغني "بنت الجيران": بحب الرياضة ومجربتش المخدرات

حلت الفنانة جميلة عوض ضيفة على برنامج "اسألني" المذاع عبر فضائية CBC وتحدثت عن بعض النصائح الأسرية لها في المجال الفني وأقرب الأغنيات إليها.

وقالت جميلة عوض أن نصيحة أمها الفنانة راندا هي أن تكون دوما طبيعية خلال التمثيل، أما والدها المخرج عادل عوض فينصحها بالقراءة المستمرة والتركيز في الدراسة.

وكشفت كذلك خلال الحلقة التي أذيعت على قناة CBC على موقع "يوتيوب"، عن أقرب الأدوار إليها وهو مسلسل "تحت السيطرة" وأصعب المشاهد كان بعد اغتصابها في المسلسل، ويليه فيلم "الضيف"، و"لا تطفئ الشمس" و"بنات ثانوي".

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وقالت جميلة إنها تحب ممارسة الرياضة فتذهب إلى الجيم كما تمارس اليوجا، وتتناول اليانسون كمهدئ ولم يسبق لها أن جربت المخدرات.

وأوضحت كذلك أنها لم تقص شعرها يوما بسبب الاكتئاب وإنما بسبب التمثيل، حيث جعلها هادي الباجوري تقص شعرها قبل فيلم "الضيف" وغنت جميلة عوض أغنية بنت الجيران ووصفتها بأنها أكثر أغنية شعبية تحبها.