البداية حوار صحفي.. قصة حب يوسف الشريف وزوجته: طلبها للزواج من تاني مقابلة

تصدر الفنان يوسف الشريف، تريندات محرك البحث الشهير جوجل، وتويتر، بعد ساعات قليلة من عرض الإعلان الرسمي "برومو" مسلسله "النهاية"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

شاركت الاستايلست، إنجي علاء، زوجة الفنان، متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة من كواليس مسلسله القادم "النهاية".

وظهرت "إنجي" بأزياء كاجوال بصحبة الأخير، مُعلقة: "من كواليس مسلسل النهاية.

ويقدم هن قصة حب يوسف الشريف وزوجته الاستايلست إنجي علاء خلال السطور التالية:

جمعهما لقاء صحفي فصدفة فانجذاب فصداقة فخطوبة فزواج، هكذا كان التدرج الطبيعي لتطور علاقة وقصة حب الفنان يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، والتي استطاعت أن تخطف قلبه من ثقافتها وتمكنها من المحاورة.

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خطفت إنجي قلب يوسف من المرة الأولى، التي وقعت عينه عليها فيها، حينما قادتها الصدفة لعمل حوار صحفي معه، وذكر تفاصيل لقائه بها، خلال استضافتهما مع الإعلامي ة"منى الشاذلي"، في برنامج"معكم"، المذاع على فضائية"cbc"، وقال: "مكنتش مستعد للحب خالص، بس لما شوفتها كسرت كل القواعد، بعد فيلم هي فوضى، لقيت المجلة بتاعتها بتكلمني عايزين يعملوا معايا حوار، وهي من المطبوعات اللي بتصدر في مصر باللغة الإنجليزية، ووافقت، وكان أول رد فعل بيني وبين نفسي، أول ما شوفتها قولت إيه العيلة اللي بعتينهالي دي، وقولتلها في حد جاي معاكي ولا لوحدك".

رغم كونه كان لا يثق في قدراتها الحوارية في بداية الأمر لكونها صغيرة في السن، إلا أنها استطاعت لفت نظره من خلال ثقافتها وحسن تصرفها ولباقتها، "حسيت إنها متربية وكويسة، بس مقولتلهاش حاجة وقتها".

طلب الزواج من ثاني مقابلة

قادتهم الصدفة للمقابلة مرة أخرى، حيث جمعت بينهم مناسبة مشتركة، والتي استطاعا تبادل الأحاديث التي جعلته يطلبها للزواج، وذكرت إنجي تفاصيل اليوم الذي جمعها به للمرة الأولى، خلال برنامج"معكم"، وقالت: "اليوم ده رئيسة التحرير كلفتني أروح مصر الجديدة أعمل الإنترفيو مع يوسف، لإنه ساكن هناك وبالصدفة أنا كمان ساكنه هناك، وكان انطباعي عليه إنه محترم ومثقف جدًا، وتاني مقابلة لقيته بيقولي عايز أتجوزك، أنا اتخضيت واتفاجئت، وكان القلق باين عليا، لما روحت فتحت والدي وسأل عليه وعرف إنه كويس ووافق على الزواج".

إنجي علاء: "يوسف ممثل ذكي ويعرف خبرتي ويقدرها

لم يقتصر شراكة الثنائي في الحياة الأسرية، وحسب بل امتد للشراكة الفنية، حيث تولت إنجي حياته الفنية، بحكم خبرتها في مجال الماكياج والتأليف، وقالت :"يوسف ممثل ذكي ويعرف خبرتي جيدًا من خلال دراستي للإعلام والمسرح، فأنأ خريجة الجامعة الأمريكية، قسم صحافة ومسرح، والحكاية بدأت من مسلسل"المواطن إكس"، ومن هنا كان مشاركتي ليه، وقمت بكتابة القصة الروائية لمسلسل " لعبة إبليس"، هناك بعض الأشياء التي أصر عليها في شكله وملابسه في المسلسلات بحكم عملى كمصممة أزياء".