قالت الفنانة ساندي، إنها ملتزمة بالبقاء في المنزل، بسبب ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت ساندي خلال لقاء عبر "VIDEO CALL"، مع الإعلامية بسنت الحسيني، مقدمة برنامج "من غير كورونا": "يومي بيخلص بسرعة جدًا، بس أنا مش جديد عليّ قعدة البيت، أنا بحبها جدًا، وخروجي بره البيت قليل عمومًا".
وتابعت: "بسلي نفسي بشغل البيت، بحب أنضف بنفسي، وبطبخ، أنا طباخة هايلة، أنا زِدت 3 كيلو، وامبارح مشيت 10 آلاف خطوة، وبرضه مش بينزلوا".
كانت هذه تفاصيل خبر "زدت 3 كيلو وبنضف البيت بنفسي".. ساندي تكشف تفاصيل يومها في زمن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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