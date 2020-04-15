"زدت 3 كيلو وبنضف البيت بنفسي".. ساندي تكشف تفاصيل يومها في زمن كورونا

قالت الفنانة ساندي، إنها ملتزمة بالبقاء في المنزل، بسبب ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت ساندي خلال لقاء عبر "VIDEO CALL"، مع الإعلامية بسنت الحسيني، مقدمة برنامج "من غير كورونا": "يومي بيخلص بسرعة جدًا، بس أنا مش جديد عليّ قعدة البيت، أنا بحبها جدًا، وخروجي بره البيت قليل عمومًا".

وتابعت: "بسلي نفسي بشغل البيت، بحب أنضف بنفسي، وبطبخ، أنا طباخة هايلة، أنا زِدت 3 كيلو، وامبارح مشيت 10 آلاف خطوة، وبرضه مش بينزلوا".