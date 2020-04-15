تعرفي على أبرز اتجاهات الأحذية المريحة خلال عام 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت عروض مدرجات هذا الموسم أجمل تصاميم الأحذية التي جمعت بين الراحة والأناقة وقد قدمتها دور الأزياء العالمية بألوان وموديلات مختلفة، لكن المهم أن تعرفي ماذا تختارين منها وما يناسب قياس قدمك بشكل مثالي حتى تؤمن لك العملية والفعالية مع مراعاة الشكل والأناقة أيضا بما يتناسب مع أسلوبك الشخصي.

اكتشفي أكثر خمسة اتجاهات مريحة للأحذية هذا العام، وكيف ترتديها عاشقات الموضة وبعض خيارات التسوق المتوفرة.

الأحذية الرياضية الكلاسيكية

شهدت ساحة الموضة هذا العام عودة أنماط الأحذية الرياضية الريترو الموجودة في خزانة أزياء معظم الفاشينيستات، ويمكنك تنسيقها مع بدلة رسمية أنيقة أو بنطلون جينز وقميص أساسي.

الصنادل الرياضية

حان الوقت لاحتضان اتجاه الصنادل "القبيحة" لعام 2020، خصوصا النمط الذي يأتي بأحزمة فيلكرو والمواد التقنية الرياضية، والذي يتميز بنعل مريح، ويمكنك ارتداء هذا الصندل الرياضي سواء في المنزل أو خارجه أثناء المشي لمسافات طويلة.

أحذية اللوفر والبروغز وماري جينز

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أحذية اللوفر والبروغز وماري جينز هي من أنماط الأحذية الكلاسيكية التي كانت تحظى بشعبية واسعة في فترة التسعينيات، وقد عادت هذه السنة بقوة وبأساليب مختلفة، تمتاز بكونها مريحة وعملية وأنيقة ويمكنك ارتداؤها على غرار الفاشينيستات مع زوج من الجوارب.

صنادل الفلاتفورم

اتجاه آخر للأحذية من عقدنا المفضل، يبدو صنادل الفلاتفورم المستوحاة من التسعينيات ستجتاح ساحة الموضة هذا الربيع بتصميم أنيق ونعل مريح وأحزمة رقيقة.

أحذية الباليه المسطحة

بالنسبة للكثيرين، لم تختف أحذية الباليه الكلاسيكية قط؛ لكنها وفقًا لمدرجات عروض الموسم الحالي، عادت بقوة وبتفاصيل عصرية مثل مقدمة القدم المربعة أو اللمسات الجلدية التي أضفت عليها لمسات جديدة.