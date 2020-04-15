10 إطلالات تجمع كيت ميدلتون والأميرة الراحلة ديانا

تجمع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الكثير من النقاط المشتركة مع الأميرة الراحلة ديانا، خصوصاً في ما يتعلّق بأسلوبها في إختيار إطلالاتها. ورغم أنهما لم تلتقيا يوماً، إلا أن كيت تحرص بين الحين والآخر على توجيه تحية لليدي دي من خلال إنتقاء أزياء مشابهة لها.تابعي معنا لوكات متشابهة بين اطلالات كيت ميدلتون و اطلالات الأميرة ديانا، فهل نجحت كيت بتوجيه تحية لوالدة زوجها الأمير وليام؟

في أكثر من مناسبة أعادت كيت إبتكار إطلالات إشتهرت بها الأميرة ديانا التي توفيت في حادث سير في العام 1997، والتي كانت تعتبر أيقونة للموضة وما زالت حتى يومنا هذا. كيت تميل إلى إختيار تصاميم تحمل توقيع دار Alexander McQueen وErdem، أما إختيارات الليدي دي فغالباً من كانت تقع على المصمم David Sassoon وBruce Oldfield.

خزانة كل من دوقة كمبريدج والليدي دي تتضمّن مجموعة كبيرة من الأزياء التي تتميّز بالرقي والأناقة، من المعاطف، إلى البدلات مع التنورة بالالوان الباستيل، وصولاً الى فساتين السهرة الساحرة.كذلك تجتمع كل من كيت والأميرة ديانا على حبّ النقشات، مثل البولكا دوت والمربعات والـPlaid.

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