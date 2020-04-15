"الكيمونيجان" أحدث صيحات الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يمثل "الكيمونيجان" "Kimonigan" أحدث صيحات الموضة النسائية في ربيع/صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة مريحة تنطق بالأناقة.
وأوضحت مجلة "إن ستايل" أن جاكت "الكيمونيجان" هو مزيج من "الكيمونو" و"الكارديجان"، وهو يعد خيارا مثاليا للفترة الانتقالية بين الشتاء والصيف؛ حيث إنه يمتاز بقصة فضفاضة مثل الكيمونو، كما أنه يتسم بالأناقة مثل الكارديجان.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الكيمونيجان يتناغم مع الإطلالات البسيطة؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز وتي شيرت، كما أنه يبدو رائعا مع التنانير والفساتين.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتداء الكيمونيجان مع مايوه البكيني أو مايوه القطعة الواحدة للحصول على إطلالة شاطئية أنيقة.
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