"الإفتاء" توضح حكم الطلاق الصوري للحصول على المعاش

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها من سائل أراد معرفة حكم الطلاق الصوري من أجل الحصول على المعاش.

وجاء السؤال كالتالي "تزوجت من زوجة قريبة لي، وهي متخلفة عقليا، وأنجبت منها بنتين، ولها أم مسنة ولها معاش كبير".

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«الطلاق الصورى».. «سبّوبة الغلابة» للحصول على المعاش

وأشار السائل "تريد هذه الأم أن أطلق زوجتي صوريًّا من أجل أن تأخذ المعاش بعد وفاة أمها، فهل أطيع حماتي في هذا العمل وأطلق زوجتي صوريًّا؟ علما بأنني مبسوط وأعمل ولي مرتب.

وجاء رد فضيلة الدكتور علي جمعة محمد، على السائل "إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال: فإنه لا يجوز للسائل أن يطلق زوجته تلبيةً لرغبة أمها للحصول على المعاش".