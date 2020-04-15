الامارات | مريض بكورونا يهرب من المستشفى.. ويتسبب بعزل قريته بأكملها

شكرا لقرائتكم خبر عن مريض بكورونا يهرب من المستشفى.. ويتسبب بعزل قريته بأكملها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض العزل الصحي على قرية بأكملها في بلغاريا بسبب فرار مريض يعاني من «كوفيد -19» الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج وعودته إلى قريته.
وذكرت قناة «بي تي في» التلفزيونية أن الرجل (58 عاماً)، الذي يعاني أيضاً من شكل حاد من مرض السكري، استقل سيارة أجرة من المستشفى جنوبي بلغاريا إلى مسقط رأسه بقرية بانيشيريفو أمس الثلاثاء.
وأمر وزير الصحة كيريل أنانييف بإخضاع القرية للحجر الصحي 14 يوماً على الفور. وعثرت الشرطة على الرجل في منزله بالقرية. وأعيد إلى المستشفى في سيارة إسعاف.
وسجلت بلغاريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة، 713 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى مساء أمس الثلاثاء، كما سجلت 35 حالة وفاة و 81 حالة تعافي.
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