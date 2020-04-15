الامارات | أطباء "كورونا"ينبهون الأباء: انتبهوا إلى عارض مهم عند الاطفال والمراهقين

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء "كورونا"ينبهون الأباء: انتبهوا إلى عارض مهم عند الاطفال والمراهقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أطباء في إيطاليا وإسبانيا، أكبر بؤرتين للوباء في أوروبا، أن هناك علامات جديدة قد تظهر على جسد الإنسان وتؤكد إيجابية إصابته بالفيروس. وأشار الأطباء إلى أنه في حالة الاصابة المؤكدة تظهر كدمات على القدمين، وهي تعد من العلامات الإيجابية للإصابة بالفيروس، منوهين إلى أنها تظهر على شكل بقعة أرجوانية اللون تشبه علامات الإصابة بمرض الجدري المائي. بحسب " سكاي نيوز".

ومن بين الحالات التي تم الإبلاغ عنها في وقت مبكر، حالة فتى يبلغ من العمر 13 عاما في إيطاليا في 8 مارس الماضي، وقتها ظن الأطباء أنه تعرض إلى لدغة حشرة. وبسبب الظروف السيئة التي كانت تعانيها إيطاليا، لم يتم إجراء اختبار فيروس كورونا للفتى، إلى أن بدأت تظهر عليه أعراض المرض المعتادة، مثل الحمى والألم العضلي والصداع والحكة الشديدة.

وفي 29 مارس الماضي، أي بعد أسابيع من بدء تسجيل الإصابات المؤكدة بكورونا، ظهر أول تقرير رسمي عن "كدمات وبقع" لدى الأطفال الذين يعانون "كوفيد 19". وحاليا، يعاني واحد من كل 5 مرضى في المستشفيات الإيطالية، حالة جلدية غريبة في القدمين.

وأضح المجلس العام الإسباني لطب الأقدام الذي يضم في عضويته 7500 طبيبا، أن هناك حالات عدة لإصابات القدم لوحظت بين المرضى في دول مختلفة مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وأشار إلى أن اؤلئك المصابين بفيروس كورونا تظهر عيهم قروح وكدمات في أقدامهم، لا سيما بين الأطفال والمراهقين منهم، وهي تشبه العلامات الناجمة عن الإصابة بجدري الماء. وطالب المجلس الآباء بضرورة حجر وعزل أبنائهم في حال ظهور مثل تلك العلامات على أقدامهم، إلى أن يتم التأكد من أنها أعراض عادية وليست لها علاقة بمرض "كوفيد 19".

العلامة تظهرعلى شكل بقعة أرجوانية اللون تشبه الإصابة بمرض الجدري المائي.