من الصحفي "ابن الكدابة" للعمالة اليومية.. أشهر زلات داليا البحيري

من حين لآخر، تخرج الفنانة داليا البحيري، لتعلن تصريحات غاية في الغرابة، تقلب الرأي العام ضدها، كان آخرها التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، تضمن هجومها على العمالة اليومية، على حد وصف جمهورها.

وكتبت: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية، حديله بالشبشب على بقه، أنا فاض بيا! أولا معظم المؤسسات الخيرية -وبقول معظم مش كل- بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا، وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كدة احنا رايحين في داهية".

ووصلت داليا هجومها قائلة: "لحد دلوقتي ماشيين بستر ربنا ومجهودات الدولة العظيمة اللي اتعملت في الأول، بس والله العظيم ده شعب ملوش كتالوج ده لازم يتربط في رجل السرير مش يتحبس بس".

وأوضحت "البحيري"، في مقطع فيديو توضيحي عبر حسابها على إنستجرام: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شم النسيم وشهر رمضان، مضطرة أطلع أرد علشان محدش يحرف أي حاجة قولتها، وأوضح أنا كاتبة إيه"، مضيفة أنها ملتزمة بالحجر المنزلي لمدة 36 يوميا، معتمدة على خدمة توصيل الطلبات للمنازل لشراء متطلباتها دون الخروج، متابعة: "تقريبا مخرجتش غير مرتين أو تلاتة بخصوص ملفي الضريبي".

وأشارت إلى أنها خصصت المنشور للأصدقاء فقط، ولكنها فوجئت بتداوله في الصحف، مضيفة: "كنت بتكلم براحتي على سجيتي، علشان الأكونت برايفت، ومكتبتش حاجة أخجل منها، الحقيقة إن في ناس كتير بتتسوق في المولات في العتبة والموسكي، معرفش هيلبسوا اللبس ده فين".

وأكدت أنها لا تهاجم العمالة اليومية، وأنها تدعمها من خلال حملة بالتعاون مع بنك الطعام المصري، فضلا عن مطالبتها بتوفير أماكن إقامة للعمال، مع تمنيها تطبيق حظر كلي في مصر، "علشان الناس نازلة تتفسح، علشان زهقت وبتفسح عيالها".

وطالبت بالالتزام بالحظر الجزئي، وترك الشوارع غير مزدحمة لعمال "الديلفري" وللأطباء والممرضين والعاملين في قطاع الصحة، مختتمة حديثها بالدعاء لهم.

ودوّنت "داليا" عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، قائلة: "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوما، وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".

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لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تهاجم فيها داليا البحيري أشخاص، فسبقت تلك المرة هجوم ضد لاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة، الأمر الذي عرضها لموجة كبيرة من الانتقادات والسخرية من قبل الجمهور.

وكتبت على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك" تقول "أبو تريكة إرهابي حتى قبل علاقته بالإخوان.. خلقته بتقول كده"، وعلى الفور رد عليها زملاؤها وطالبوها بحذف التغريدة، مؤكدين لها أن اللاعب ليس بهذا الوصف، فيما كانت المفاجأة عندما كتب زوج الفنانة تغريدة قال فيها "أنا مش بحب أبو تريكة لكن قطع لسان من يقول عليه إرهابي"، لترد داليا البحيري وتقول إن العقوبة التي ستنزل بها هي قطع اللسان فقط.

وعقب ذلك دشن مغردون هاشتاج ضد الفنانة، انتقدوها فيه وسبها ووصفها بأوصاف لا تليق، كما نشروا بعض الصور غير اللائقة لها، وردت الفنانة بحذف التغريدة والاعتذار لأبوتريكة.

وقالت البحيري "في البداية أحب أن أقدم اعتذاري الشخصي للاعب محمد أبو تريكة، وإلى جمهوره وعاشقيه من غالبية الشعب المصري عن أي فهم خاطئ أو إساءة تبدو أنها قد بدرت مني أما للتوضيح، فالتدوينة التي نشرت على حسابي الخاص –أكرر حسابي الخاص، حيث إنني لا أمتلك صفحة عامة- على فيسبوك لا تخرج عن كونها مكايدة ودعابة لبعض أفراد عائلتي وأصدقائي من محبي اللاعب محمد أبو تريكة وليس من أجل التجريح أو الإساءة.

وختمت البحيري اعتذارها قائلة "أتمنى على الذين لم يتوانوا في الإساءة إلي كامرأة وفنانة وزوجة وأم أن يراجعوا أنفسهم وضمائرهم، لأني علي يقين أن شخصا بأخلاق اللاعب محمد أبو تريكة لا يقبل مثل هذه الطريقة في الدفاع عنه".

وفي واقعة سابقة نشرت بعض الصحف والمواقع الإخبارية عام 2016 أن داليا البحيري ظهرت بفستان اعتبره البعض أشبه بـ"الكاش مايوه"، أثناء حضورها حفل الفنان عمرو دياب، في مراسي الساحل الشمالي.

وخرجت داليا لتعلق على ذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "قالك داليا البحيري تحضر حفلة عمرو دياب بالكاش مايوه، واسمعوا الأقوى بقى وكانت لابسة مايوه قطعة واحدة تحت الكاش، ياولا يا شقى وده شفته ازاي.. يا كداب يا ابن الكدابة أنا مبلبسش غير بيكيني لعلمك".

وأضافت: "يا خسارة الفلوس اللي دفعتها في الفستان.. ياريتني كنت روحت بالكاش مايوه فعلا ماله الكاش مايوه؟!".

واختتمت: "وبعدين ايه أهمية الموضوع الفظيع ده صباح صحافة المايوهات، والأندر ورور".