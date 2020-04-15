طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل

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تعد القطايف واحدة من المعجنات الشهية، والتي تشتهر بها الموائد في شهر رمضان المبارك، خاصة إذا تم استخدامها في عمل الحلو، أو الحادق من خلال الحشو.
وتفضل بعض السيدات إعداد عجينة القطايف في المنزل بدلًا من شرائها لضمان جودتها.
إليكِ الطريقة بخطوات بسيطة.
المقادير
2 كوب دقيق
رشة ملح
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة خميرة
ملعقة لبن بودرة
ماء للعجن
طريقة عمل عجينة القطايف
يمزج الدقيق مع الملح واللبن البودرة جيدا والخميرة والسكر.
يضاف الماء للمزيج السابق ويتم التقليب حتى التخلص من تكتلات الدقيق.
تترك العجينة لتخمر لمدة نصف ساعة.
يصب العجين في مقللة ساخنة مدهونة بالزيت.
تترك دون التقليب حتى تظهر الفقاقيع ويختفي العجين.
يجهز الحشو، الحلو أو الحادق ثم تقلى وتقدم.
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