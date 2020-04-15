"فايزة" تطلق مبادرة من تونس لتجديد نشاط الأبناء بالرياضة اثناء الحظر: نحارب الملل

حرصت على تحقيق تخطي التأثير النفسي على الأطفال، طيلة فترة العزل المنزلي، للوقاية من فيروس كورونا، شكاوى مستمرة من الأمهات، بشعور أطفالهن بالملل، وعدم القدرة على استغلال وقت الحظر.

قررت فايزة السنوسي، صاحبة مبادرة "الرياضة النسائية بالأرياف" من تونس، استغلال نشاط ومهارات الأطفال أثناء فترة الجلوس بالمنزل، من خلال نشر فيديوهات تحس فيها الأمهات، على تجديد نشاط الأبناء من خلال ممارسة الرياضة.

استغلت "السنوسي"، وقت الحظر في أشياء تعود على الأطفال بالنفع، "فكرت إزاى نعمل حاجة مختلفة للأطفال تساعدهم على استغلال أوقاتهم من جوه البيت"، حسب حديثها لـ"هُن".

وترأس فايزة السنوسي، مبادرة "الرياضة النسائية بالأرياف" في تونس، لتمكين المرأة الريفية، ودعم قدرتها على المساهمة الفاعلة في المبادرات الفردية النسائية الرياضية، وإعداد المرأة الريفية على قيم المشاركة ومقومات المسؤولية لإبعادها عن التهميش وتحقيق دمجها المجتمعي.