حرصت على تحقيق تخطي التأثير النفسي على الأطفال، طيلة فترة العزل المنزلي، للوقاية من فيروس كورونا، شكاوى مستمرة من الأمهات، بشعور أطفالهن بالملل، وعدم القدرة على استغلال وقت الحظر.
قررت فايزة السنوسي، صاحبة مبادرة "الرياضة النسائية بالأرياف" من تونس، استغلال نشاط ومهارات الأطفال أثناء فترة الجلوس بالمنزل، من خلال نشر فيديوهات تحس فيها الأمهات، على تجديد نشاط الأبناء من خلال ممارسة الرياضة.
استغلت "السنوسي"، وقت الحظر في أشياء تعود على الأطفال بالنفع، "فكرت إزاى نعمل حاجة مختلفة للأطفال تساعدهم على استغلال أوقاتهم من جوه البيت"، حسب حديثها لـ"هُن".
وترأس فايزة السنوسي، مبادرة "الرياضة النسائية بالأرياف" في تونس، لتمكين المرأة الريفية، ودعم قدرتها على المساهمة الفاعلة في المبادرات الفردية النسائية الرياضية، وإعداد المرأة الريفية على قيم المشاركة ومقومات المسؤولية لإبعادها عن التهميش وتحقيق دمجها المجتمعي.
كانت هذه تفاصيل خبر "فايزة" تطلق مبادرة من تونس لتجديد نشاط الأبناء بالرياضة اثناء الحظر: نحارب الملل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.