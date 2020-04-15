قبل دخول رمضان.. طريقة عمل مخللات سريعة في المنزل

المخلل من المقبلات الرئيسية على السفرة، خلال شهر رمضان، الذي تفصلنا أيام على قدومه، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، الذي بات جائحة عالمية، والخوف من شراء الأطعمة من الخارج، لضمان جودتها.

وفيما يلي، طرق سهلة لتحضير المخللات بمختلف أنواعها في المنزل:

طريقة عمل الباذنجان المخلل

قدمت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها على قناة "سي بي سي سفرة"، طريقة سهلة وسريعة لعمل الباذنجان المخلل في المنزل.

مقادير الباذنجان المخلل

باذنجان مقلى.

ثوم مفروم.

جزر مبشور.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل أحمر حار.

شبت مفروم.

خل.

زيت ذرة.

عصير ليمون.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل

- خلط الشبت مع عصير الليمون، الفلفل الحار، الخل، الثوم، الجزر، الزيت، الملح، والفلفل.

- حشوالباذنجان المقلي بالخليط، ثم قدميه.

طريقة عمل الزيتون المخلل

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي خطوات تحضير الزيتون المخلل، عبر شاشة "سي بي سي سفرة".

مقادير الزيتون المخلل

- زيتون

- عصير الليمون

- الملح

- ماء

- حبة البركة

- العصفر

- زيت

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طريقة تحضير الزيتون المخلل

- غسل الزيتون جيدا ونشققه بالسكين.

- خلط حبة البركة مع العصفر والملح وعصير الليمون جيدا.

- وضع الزيتون في برطمان من الزجاج ونضيف علية الخليط.

- إضافة الماء حتى يغطى الزيتون ونضع على الوجه قشر الليمون والزيت.

- تركه مغلق حوالي شهر ونصف حتى تمام النضج.

طريقة عمل الجزر المخلل

قدمت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها على قناة "سي بي سي سفرة"، طريقة سهلة وسريعة لعمل الجزر المخلل في المنزل.

مقادير الجزر المخلل

- جزر.

- ملح.

- الخل.

- الماء.

- 5 فصوص من الثوم.

- زيت الزيتون.

طريقة التحضير

- غسلي الجزر جيّداً، ويقشر ويقطّع.

- خلط جميع المكونات الأخرى في برطمانات.

- وضع قطع الجزر في البرطمانات.

- تقشير فصوص الثّوم وتوضع في البرطمانات مع الجزر.

- صب محلول الماء والملح والخل على الجزر.

- غلق البرطمان بأوراق العنب أو عروق الكرفس وذلك لمنع تسرّب الهواء.

- سكب الزيت لضمان عدم وصول البكتيريا للمخلل.

- ترك المخلّل مغلقاً لفترة دون أن ينضج في مكان دافئ.