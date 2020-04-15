الجيش الأبيض يحقق الإنجازات.. أبرز عمليات الولادة في زمن كورونا

بين الخوف والفرحة لانتظار قدوم مولود جديد، كان هذا حال الأمهات في مصر، وذلك بسبب فيروس كورونا المتفشي في البلاد، واضطرارهن للإنجاب، من دون وجود أزواجهن معهن.

يرصد "هُن"، في هذا التقرير أبرز عمليات الولادة من أمهات مريضات بفيروس كورونا، التي أجراها "الجيش الأبيض".

إجراء عملية جراحية ناجحة لسيدة مشتبة اصابتها بكورونا

شهد مستشفى رأس البر المركزي، أمس، إجراء عملية جراحية ناجحة لسيدة في حالة وضع، رغم وجود أعراض اشتباه إصابتها بفيروس "كورونا"، بعد أن اتخذ طاقم العمل الإجراءات الوقائية.

وكشف الدكتور محمد أبو الدهب، مدير المستشفى، أنه جرى استقبال سيدة وتشخصي حالتها بانفجار كيس "مياه الحمل" وتبين ضرورة إجراء عملية قيصرية "طوارئ"، قبل أن يكتشف الأطباء وجود أعراض اشتباه لفيروس كورونا".

ولادة أول طفل لسيدة متعافية من فيروس كورونا بالغردقة

الطفل "أدم"، أول طفل ولد من أم متعافية من فيروس كورونا المستجد، بعد إجراء العملية في مستشفى الغردقة العام، وأصيبت الأم بفيروس كورونا وتم نقلها لمستشفى العزل بإسنا، وخرجت بعد تعافيها من الفيروس.

وتم إجراء جراحة قيصرية لها وتمت بنجاح بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر وبمعاونة فريقه الطبي الذي يعمل معه باستمرار.

وولد الطفل بصحة جيدة، وتم توقيع الكشف الطبي عليه والحصول على مسحة لفيروس كورونا تبين سلبيتها.

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وفاة طفلة من أم مصابة بفيروس كورونا في الاسكندرية

شهدت مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، وفاة طفلة داخل المستشفى من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد 24 ساعة من ولادتها.

تمت عملية الولادة في ظروف صعبة بعد 6 أشهر من الحمل، بسبب تدهور الحالة الصحية للأم جراء إصابتها بفيروس كورونا، وكانت الطفلة نتائج تحاليلها سلبية لفيروس كورونا ووزنها 950 جرام.

الجيش الأبيض يحقق النجاحات بعد ولادة طفلين لمصابتين بفيروس كورونا

كان أعلن هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، نجاح حالتي ولادة لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد .

ونشر يونس، عبر صفحته على فيسبوك، مجموعة من الصور للطفلين حديثي الولادة قائلا: "جيشنا الأبيض يحقق النجاحات. حالتان ولادة لمصابتين بكورونا الفجر. ثقوا بالله واطمئنوا".

ولم يوضح يونس إن كانت الفحوص أثبتت عدم انتقال المرض المعدي من الوالدتين للرضيعين.