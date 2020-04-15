لـ"الماميز" في الحظر.. طريقة عمل بلح الشام

يعتبر بلح الشام، من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقة الطيب والشهي، والذي يفضله الأطفال بصفه خاصة.

واليك طريقة عجينة بلح الشام، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير العجينة

خمس بيضات

كوب إلاّ ربع من الزيت النباتي.

كوبان من الماء ملعقة صغيرة من بودرة الفانيلا

ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا

كوبان وربع من الدقيق

لتر من الزيت النباتي للقلي

كمية من الفستق

مكونات الشربات

ملعقة صغيرة من عصير الليمون كوبان من الماء

ثلاثة أكواب من السكر الأبيض

طريقة تحضير بلح الشام

- نحضّر الشربات في البداية بحيث نضع كل من الماء وعصير الليمون والسكر في قدرٍ على النار .

- نحرّك المزيج ونتركه على نارٍ معتدلةٍ إلى أن يغلي.

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- نخفف النار تحت القطر ونتركه يغلي على نارٍ خفيفةٍ لمدة عشر دقائق إلى أن يتماسك القطر، بعد ذلك نرفعه عن النار ونتركه إلى أن يبرد.

- نضع السكروالملح ومسحوق النشا والطحين في وعاءٍ ونقلّب المكونات مع بعضها باستعمال ملعقةٍ كبيرةٍ حتى تمتزج مع بعضها، ونترك الخليط جانبًا.

- نضع الماء في قدرٍ على النار ثم نضيف إليه الزيت النباتي ونترك المزيج إلى أن يبدأ بالغليان.

- نضيف خليط الطحين إلى مزيج الماء والزيت ونحرّك المكونات مع بعضها باستمرار لمدة ثلاث دقائق على نارٍ خفيفةٍ إلى أن تتكوّن كرة من العجين.

- نرفع القدر عن النار ونضع العجينة في وعاء محضرة الطعام ونضيف إليها البيض تدريجيًا مع الخلط بعد كل إضافة. نضيف بودرة الفانيلا إلى المزيج ونحرّكه لمدة دقيقة إلى أن نحصل على عجينة قوامها لزج وطريّ.

- نضع لترًا من الزيت النباتي في مقلاةٍ عميقةٍ على نارٍ معتدلة الحرارة ونتركه يسخن جيدًا.

- نحضر كيس التزيين ونضع داخله كمية مناسبة من العجينة.

- نضغط على الكيس فوق المقلاة العميقة حتى تتساقط أصابع العجين في الزيت الساخن، ونستخدم مقص المطبخ في قص أصابع العجينة بحيث يكون طول كل أصبع (6 سم).

- نترك أصابع العجين في الزيت الساخن إلى أن تنضج وتصبح ذهبية اللون مع تقليبها من وقتٍ لآخر.

- ننقل بلح الشام من الزيت ونضعه في القطر البارد مباشرةً، بعد ذلك نضعه في مصفاة.

- نضع بلح الشام في طبق التقديم ونزيّنه بالفستق الحلبي ثم نقدمه مباشرةً.