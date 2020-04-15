ظهرت مع ريهام سعيد للعلاج من السحر.. صاحبة مقطع "مباكولش من تلاجة أبوكي يا أم حمودة"

بقوام يشبه الكثير من سيدات الطبقة المتوسطة، وحجاب تقليدي، وردود حادة على متابعيها، حتى وإن أعادت رد الألفاظ لهم مرة أخرى، باتت الشيف صدفة جاد، واحدة من أشهر اليوتيوبر، المتخصصون في إعداد الحلوى والمخبوزات على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

فكان مقطع قديم لها، وهي تعد حلوى السويسرول من بواقي الجاتو والتورتات، أكسبها شهرة واسعة، بسبب طريقة الإعداد حيث ظهرت وهت تنفذ الخطوات بيديها دون أن ترتدي قفازات مما وضعها في محل انتقادات لاذعة.

تعود "صدفة"، مجددا بفضل تطبيق "التيك توك"، على ساحة السوشيال ميديا، بسبب جملة شهيرة لها داخل إحدى مقاطعها على يوتيوب، التي اقتصها بعض الرواد، وظلوا يستخدمونها في مقاطع "التيك توك".

"أم حمودة بتقولي أنتي تخنتي أوي.. شكرًا ليكي يا أم حمودة أنا مباكلش من تلاجة أبوكي، لما أكون باكل من تلاجة أبوكي ابقى قوليلي تخنتي أو خسيتي، ده موضوع ميخصكيش".. تلك الجملة الشهيرة التي أصبحت أشهر المقاطع على تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، بعدما استخدمتها العديد من الرواد بل والمشاهير أيضًا، ليتساءل البعض عن صاحبة الجملة الشهيرة.

ويرصد "هُن"، محطات في حياة صدفة جاد صاحبة مقطع "مباكولش من تلاجة أبوكي يا أم حمودة".

العلاج من السحر والأعمال السُفلية

كان الظهور الأول والأبرز لصدفة، في بداية 2017، بعدما ظهرت في إحدى حلقات الإعلامية ريهام سعيد، للحديث عن معاناتها مع السحر والأعمال السُفلية، والتي أكدت إنها فرقت بينها وبين خطيبها حينها التي تزوجت منه الآن.

وأكدت حينها صاحبة المقطع، إنها وجدت صورة لها بصحبة خطيبها مدون عليها طلاسم عبر "الفيسبوك".

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بداية الاجتهاد.. من غسل الأطباق حتى اليوتيوب

تحدثت صاحبة الجملة الشهيرة مؤخرًا عن بدايتها، قائلة: "أنا ابتديت من تحت السلم مطلعتش على اليوتيوب على طول"، حيث أكدت إنها بدأت في غسل الأطباق بمصانع الحلوى منذ عدة سنوات، ثم باتت تتعلم "صنعة الحلوى" الشرقية والغربية، حتى باتت تعمل كصانعة للحلويات بالمصانع، ثم بالمحلات.

وأكدت إنها عقب تمكنها من معرفة تفاصيل صناعة وإعداد الحلويات، قررت التوجه لليوتيوب.

معلومات عامة عن صدفة جاد

أسمها الحقيقي صدفة حسن، وشهيرة بـ صدفة جاد.

كانت تقطن بمنطقة الوايلي قبل الزواج.

لديها قناة على اليوتيوب لتقديم وصفاتها بها 171 ألف مشترك.

لديها طفلة واحدة فقط.