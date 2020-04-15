"متخليش الحظر ينسيك".. نصائح الصحة العالمية لتجنب انتشار كورونا والوقاية منه

يجب دوما توخي الحظر، سواء لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لـ"كوفيد 19"، أو للوقاية من الإصابة منه في الأساس، فهذا الفيروس معروف بسهولة انتشاره بين البشر، ويحصد بالفعل آلاف الأرواح حول العالم، وله مضاعفات خطيرة خاصة على كبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة.

يحول التعود أحيانا إجراءات الوقاية إلى روتين، لذا يستعرض التقرير التالي، نصائح الصحة العالمة للوقاية من كورونا والحد من انتشار الفيروس.

المعلومات

يجب أن تكون على علم بآخر المعلومات حول تفشي COVID-19، على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت ومن خلال هيئة الصحة العامة الوطنية والمحلية.

التحقق من الأخبار

يجب التحقق بانتظام من آخر الأخبار، حيث شهدت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم حالات تفشي COVID-19، نجحت السلطات في الصين وبعض الدول الأخرى في إبطاء تفشي المرض أو إيقافه، ومع ذلك، فإن الوضع لا يمكن التنبؤ به.

إجراءات الوقاية

- يجب أن تنظف يديك بشكل منتظم وشامل باستخدام جل اليد الذي يحتوي على الكحول 70%، أو بالماء والصابون، لقتل الفيروسات التي قد تكون على يديك.

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- حافظ على مسافة 2 متر إلى 8 أمتار بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس، لأن القطرات السائلة الصغيرة من الأنف أو الفم قد تحتوي على الفيروس.

- تجنب لمس العين والأنف والفم، حيث تلمس الأيدي العديد من الأسطح ويمكنها التقاط الفيروسات، إلى عينيك أو أنفك أو فمك.

- تأكد من اتباعك أنت ومن حولك معايير النظافة الصحية الجيدة للجهاز التنفسي، وهذا يعني تغطية فمك وأنفك بمرفقك أو مناديل ورقية عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المناديل المستخدمة على الفور، فأنت بذلك تمنع انتشار المرض.

- ابق في المنزل إذا شعرت بالمرض.

- إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، اطلب العناية الطبية واتبع توجيهات السلطات الصحية المحلية، لتوجيهك بسرعة إلى المرفق الصحي المناسب، سيحميك هذا الإجراء ويساعد على منع انتشار الفيروسات والالتهابات الأخرى.

- ابق على اطلاع على أحدث النقاط الساخنة لـ COVID-19 وهي المدن أو المناطق المحلية حيث ينتشر COVID-19 على نطاق واسع.

- تجنب السفر إلى تلك الأماكن، خاصة إذا كنت شخصًا كبيرًا في السن أو مصابًا بداء السكري أو أمراض القلب أو الرئة، حيث تصبح لديك فرصة أكبر للإصابة بـCOVID-19.