تعرف على كيفية غسل الحذاء الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت كلاوديا أوبراشر إنه من الأفضل غسل الحذاء الرياضي يدويا بواسطة منظف سائل بدلا من وضعه في الغسالة الأوتوماتيكية.
وعللت الخبيرة لدى مبادرة "الأجهزة المنزلية +" الألمانية ذلك بأن وضع الحذاء في الغسالة قد يتسبب في انحلال المواد اللاصقة ومن ثم تعرض الحذاء للتلف.
ومن يرغب في وضع الحذاء في الغسالة رغم ذلك، يتعين عليه وضعه في كيس غسيل، وذلك لحمايته من الارتطام داخل حلة الغسالة.
وبعد الغسل ينبغي تجفيف الحذاء جيدا، وذلك بوضع ورق جرائد بداخله، مع مراعاة تغيير الورق من وقت لآخر عندما يصبح مبللا.
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