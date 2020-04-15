اختتمهن بكويتية.. 4 زوجات في حياة يوسف شعبان

بعد ظهور ابنته زينب لأول مرة من زوجته الكويتية، تصدر الفنان يوسف شعبان، محركات البحث في "جوجل" بالسعودية، اليوم الثلاثاء، خلال استضافتها في برنامج "ليالي الكويت".
وعن ابنته، قال يوسف شعبان للبرنامج إنه مرتبط بوالدتها منذ 30 عاما، وهي تدرس الإعلام في الكويت، بينما شقيقها مراد يدرس في الولايات المتحدة.
ولم تكن زوجة شعبان الكويتية الأولي ولكن سبقتها زيجات أخرى تستعرضها "هُن" في التقرير التالي:
الزوجة الأولى
وتزوج شعبان من الفنانة ليلى طاهر، ووقع الانفصال بينهما بعد 4 سنوات من الزواج.
الزوجة الثانية
أما الزيجة الثانية فكانت من نادية إسماعيل شيرين، ابنة الأميرة فوزية شقيقة ملك مصر الراحل فاروق، وأنجب منها ابنة هي "سيناء".
الزوجة الثالثة
والزيجة الثالثة كانت من نصيب الفنانة الراحلة سهام فتحي.
الزوجة الرابعة
وأخيرا اختتم يوسف شعبان زيجاته من الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها زينب ومراد.
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