غير أنه يحارب رائحة الفم الكريهه.. فوائد تناول مشروب الديتوكس

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مشروب الديتوكس من العصائر المهمة خلال احتفالات شم النسيم، لقدرتها على التخلص من روائح الفم الكريهه، الناتجة عن تناول الفسيخ والرنجة.
ويحتوي الديتوكس على كل من ليمون، وأعواد قرفة، وشرائح برتقال، وأوراق النعناع، والزنجبيل.
وفيما يلي أبرز فوائد تناول مشروب الديتوكس بعيدا عن القضاء على الروائح الكريهة، نقلا عن موقع "the beauty madness"
فوائد تناول مشروب الديتوكس
- يحتوي المشروب على فواكه حمضية غنية بـ فيتامين c، ومضادات الأكسدة التي تساعد على فقدان الوزن ، وتساعد في عملية الهضم بصورة أفضل.
- تعد السعرات الحرارية المنخفضة من فوائد تناول البرتقال، كما يمتلك كمية هائلة من المياه التي تساعد على حرق الدهون.
- يحتوي على الألياف الغذائية التي تقضي على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما يعمل على خفض الكوليسترول وتسريع عملية فقدان الوزن.
- يعد النعناع مطهرًا جيدًا، ويزيل المواد السامة من الجسم، يحفز الطاقة، ويكبح الشهية، ويعطي شعور بالشبع.
- تساعد القرفة والزنجبيل على تحسين الهضم، وزيادة حرارة الجسم، وبالتالي يسرع عملية التمثيل الغذائي والنتائج في فقدان الوزن.
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