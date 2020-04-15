بالفيديو.. تعرف على الحالة العاطفية للفنانة يارا

بالرغم من حرصها على عدم التطرق لحياتها الشخصية، تحدثت النجمة اللبنانية يارا عن وضعها العاطفي، ملمحة بطريقة غير مباشرة أنها "مغرومة".

وأكدت يارا، أنها لا تريد أن يكون زفافها كبيرا، بل عبارة عن تجمع صغير من الأهل والمقربين، وذلك خلال استضافتها في برنامج "دبي كروز" على فضائية دبي.

ولوحت النجمة اللبنانية بأنها مغرومة، إذ جاوبت بأغنيتها "مغروم" عندما سألتها الإعلامية ميساء مغربي عن وضعها العاطفي الحالي.

كما وتحدثت يارا بكل صراحة عن طريقة الزفاف الذي ترغب بإقامته، ونوهت إلى أنها "ترفض إقامة حفل ضخم في حال تزوجت في الفترة المقبلة لأنها لا تحب إقامة حفلات الزفاف"، قائلة: "أحب أن يكون في جمعة صغيرة للأصحاب والأقراب، ممكن حفلة صغيرة".

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وكشفت عن رأيها: "أشعر أن العرس للناس المعزومين وكأنهم هم من يشعر بالسعادة، ولكن والأكيد هم يفرحوا بك ولكن أشعر كأنني أرتب نفسي كرما لهم وأشعر أن العرس لهم وليس لي".

وتابعت: "بحس لازم يكون كل شي حلو كرمالهم، ورح إنسى حالي ورح يكون في توتر، أنا لإني بغني بكثر أعراس وأفراح وعشت هالشي مع العرايس الحلوة في الأفراح وما بحس لح كون هيك".

يذكر أن الفنانة اللبنانية يارا، أطلقت نهاية الشهر الماضي، أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" ونشرتها عبر صفحتها على إنستجرام.