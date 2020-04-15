للماميز في الحظر.. طريقة عمل طاجن لسان العصفور

يعتبر طاجن اللسان عصفور، من أكثر أنواع الطواجن المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقه الطيب والشهي، والذي يحتوي على العناصر الغذائية الهامة، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده. وإليك طريقة عمل طاجن لسان العصفور، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير طاجن لسان عصفور لسان عصفور فلفل أخضر رومي فلفل حار بصل مفروم طماطم مفرومة مكعب مرق Advertisements جزر سمن فلفل أسود طريقة تحضير طاجن لسان عصفور - يحمر لسان العصفور في سمن على النار. - يشوح البصل في سمن روابي على النار مع إضافة الملح والفلفل ومكعب المرق. - يضاف الجزر والفلفل الحار والرومي ثم الطماطم. - يضاف نصف مقدار لسان العصفور في طاجن ثم خليط الخضروات ثم باقي مقدار لسان العصفور. - يضاف الماء المغلي ثم يسوى بالفرن ويقدم.

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