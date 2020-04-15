قبل رمضان.. تعلمي طريقة تدميس الفول لتجنب كورونا

الفول هو أكلة يومية لسحور رمضان يجب شراؤه باستمرار، ولكنك لا تستطيعين احتمالية أن تشتري فول ملوث بفيروس كورونا، سواء في الكيس الذي يحمله أو علبته البلاستيكية.

لذا ينصح بشراء كمية الفول التي تكفي لشهر رمضان كلها مرة واحدة، ويوضع في كيس بلاستيك من مطبخ فهي أأمن طريقة لتناول فول صحي ولتجنب شراؤه جاهز.

تدميس الفول يظنه الجميع فن، ولكن هناك طريقة أساسية والنكهة تضيفينها بطريقتك الخاصة، يقدم لك موقع "هن"، طريقة تدمس الفول.

المقادير

2 كوب فول للتدميس.

ملعقة كبيرة عدس أصفر مغسول.

ملعقة كبيرة أرز مغسول.

دماسة وهي مهمة للحصول على أفضل نكهة.

إذا لم تتوفر الدماسة يمكن استخدام قدر معدني سميك له غطاء مُحكم.

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طريقة التحضير

يوضع الفول في الدماسة، ويضاف إليه العدس والأرز، ويغطى بالماء الساخن.

يوضع الفول على نار متوسطة حتى يغلي.

تُخفض النار تحته بقدر الإمكان مع استخدام شياطة.

يترك الفول على النار الضعيفة من 8 إلى 10 ساعات، أو حتى ينضج.

يجب تفقد الفول كل ساعة، وتزويده بالماء المغلي في حالة نقصانه.

يزال الفول من على النار بعد نضجه، ويترك في حرارة الغرفة حتى يبرد تماماً.

ثم يُعبأ في علبة بلاستيكية مُحكمة الإغلاق ويُحفظ في الثلاجة.

يمكن تدميس كمية كبيرة من الفول، وتعبأ في عُلب بلاستيكية متوسطة الحجم، وتحفظ في الفريزر لمدة ثلاثة أشهر.

يمكن إضافة قشور البصل الأحمر والطماطم والجزر والليمون خلال طهيه للحصول علي لون فاتح.