فيديو. كورونا لن تمنع فرحتنا.. طفلان بريطانيان يقيمان حفل زفاف والديهما

داخل حديقة منزل، في شيدلتون، ستافوردشاير، إحدى المقاطعات البريطانية، نظم الطفلان، لويس 10أعوام، وشقيقته روبي 8 أعوام، حفل زفاف والديهما كيم ماري، 36عاما، ومارك توث 42عاما، بعدما حرمتهما كورونا من إقامة الزفاف في إحدى الكنائس.

واضطر الزوجان البريطانيان إلى تأجيل حفل الزفاف والذي كان مقرر إقامته خلال الشهر الجاري، بسبب فيروس كورونا، ولكن كان لطفليهما رأي آخر، حيث قررا إقامة حفل زفاف والديهما في حديقة المنزل.

ارتدت الأم "كيم ماري" فستان زفافها، كما ارتدى الأب "مارك" بدلته، بينما كان الابن يلعب دورعاقد الزواج، وشاركت الابنة كمصورة لحفل زفاف، وفقاً لما ذكره تقرير نشر بصحيفة "مترو" البريطانية.

قالت الزوجة كيم ماري، "إنها استيقظت من النوم، وجدت أطفالها يضعون المقاعد ويزينون الحديقة، وابنها لويس كان يرتدي بدلة وابنتها ارتدت فستانا، استعداداً لإقامة حفل زفاف رسمي".

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وأشارت إلى أنها لم تكن تعلم بخطة أطفالها وتفاجأت بهما وهما يطالبانها بالاستيقاظ من النوم وارتداء فستان زفافها ووضع المكياج ويطالبان والدهما بارتداء البدلة استعداداً لإقامة حفل زفافهما بالحديقة.

https://metro.co.uk/video/children-threw-surprise-marriage-ceremony-parents-2150174/?ito=vjs-link

وارتدى الطفل بدلة سوداء، في مقطع فيديو الذي سجلته شقيقته الصغرى "روبي" أثناء الحفل، وهو يقول للعروس والعريس: "مرحبًا بكم في حفل زفافنا، لنزوج أمي وأبي، فإن فيروس كورونا لن يمنعنا اليوم من إقامة الحفل".

وبدأ لويس، مراسم عقد الزواج وسأل والدته هل توافق على الزواج من والده، والتى أعلنت موافقتها على الفور.

وطرح نفس السؤال على والده والذى أجاب بنعم، ثم التقطت الأسرة الصغيرة العديد من الصور التذكارية والفيديوهات أثناء الحفل الصغير، الذى أقامه الأطفال بحديقة المنزل، لتصبح ذكرى جميلة لأسرتهم حتى ينتهى الوباء.