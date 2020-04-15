الامارات | مخرج «البرنس»: الوعي أهم ما يتحلّى به محمد رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج «البرنس»: الوعي أهم ما يتحلّى به محمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مخرج مسلسل «البرنس»، محمد سامي، أن الفنان محمد رمضان سيطلّ في العمل، الذي سيعرض في رمضان المقبل، بشكل بعيد عن القوة والسطوة، وسيكون مفاجأة بكل المقاييس.

وأضاف سامي لـ«الإمارات اليوم»: «إنه استلهم المسلسل من قصة واقعية، أوحت له بالفكرة بشكل تفصيلي، وكانت منشورة في إحدى الصحف عن أخ ظلمه أشقاؤه»، مشيراً إلى أنه كتب هذا المسلسل منذ سنوات طويلة، وقرر تقديمه في هذا الوقت، ورحب رمضان بالفكرة، لأنها ستخرجه من القالب المعتاد الذي يتوقعه الجمهور.

ولفت سامي إلى أن «البرنس»، الذي انتهى من آخر مشاهده، أول من أمس، هو الثالث بينه وبين محمد رمضان، إذ قدما معاً مسلسل «الأسطورة»، الذي عرض عام 2016، وكان نقلة كبيرة في الدراما المصرية وحقق نجاحاً كبيراً. ثم قدما فيلم «جواب اعتقال»، ومسلسل «البرنس» هو التعاون الثالث بينهما.

أسلوب

وصف مخرج المسلسل، رمضان، بأنه فنان موهوب جداً وذكي، وهما عاملان لا يمكن المجادلة فيهما، وليس صحيحاً أنه يتدخل في العمل - كما يقال - على الأقل بالنسبة لي، لكنه فنان له رؤية وأفكار كثيرة بعضها يكون جيداً جداً، ونتناقش فيها، لكنه لا يفرض ذلك عليّ، بل يقبل النقد، وأفكاره تلقى قبولاً أو معارضة، ورمضان يتفهم ذلك، كما أنه يتحلى بشيء مهم جداً وهو الوعي، إذ يدرك أن أي شيء يقوله المخرج هو الأهم للجميع، وبالتأكيد ملاحظات رب العمل ستكون في مصلحة المسلسل ككل».

وأكمل سامي: «ربما يتعامل رمضان مع غيري بأسلوب آخر، وهذا لا يخصني، لكن ما يحدث معي بكل أمانة هو أنه يستمع لكل كلمة وينفذها، وقد تعاملنا مسبقاً ونفذنا هذه الطريقة في مسلسل (الأسطورة) وفيلم (جواب اعتقال)، وكان سعيداً جداً بالنجاح الذي حققه، بعد أن وضع في ثقته الكاملة».

ضجّة

وكان رمضان وأسرة «البرنس» قد انتهوا، أول من أمس، من تصوير آخر مشاهد المسلسل منذ ساعات قليلة.

ونشر النجم المصري عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، وكذلك صوراً جماعية ضمّت عدداً كبيراً لكل صنّاع العمل.

Advertisements

وتسبب عرض الفيديو في انتقادات أشار أصحابها إلى أن هذه التجمّعات تخالف قرارات الحكومة المصرية، وضرورة تقليل التجمّع المكثف في تصوير الأعمال الفنية، والحرص على التباعد.

بينما ذكر آخرون أن فرحة رمضان جعلته لم ينتبه، ما أثار عاصفة من الهجوم عليه، بسبب ما يمكن أن يترتب على هذا التجمّع الكبير، وهو ما ظهر بالصور بشكل واضح من دون ارتداء كمامات أو تباعد كافٍ لتجنب العدوى بفيروس «كورونا» المستجد. وعلّق روّاد لمواقع التواصل الاجتماعي: «تجمّع من غير كمامات، ومن غير مسافة آمنة.. الذكاء ليه ناسه».. و«(كورونا) مبسوط منك يا نجم».. و«(كورونا) بيقولك شاطر».. و«(كورونا) يا أسطورة»، في إشارة إلى القب الذي يشير فيه رمضان لنفسه دائماً.

وكانت آخر مشاهد «البرنس» قد صور في منطقة الكيت كات - وهي منطقة شعبية تقع في محافظة الجيزة المصرية - وهو مشهد زفاف محمد رمضان.

أبطال.. وحكاية

يشارك في بطولة مسلسل «البرنس» إضافة إلى الفنان محمد رمضان، كل من الفنانين: نجلاء بدر وروجينا ونور اللبنانية وأحمد زاهر.

ويدور العمل حول شاب يقع فريسه لظلم أخوته غير الأشقاء، ويحاول الثأر منهم بعد أن يتسببون في حبسه.

- محمد سامي:

- «استلهمت المسلسل من قصة واقعية، أوحت لي بالفكرة بشكل تفصيلي».

- «ليس صحيحاً أن محمد رمضان يتدخل في مجريات العمل وأفكاره، هذا على الأقل بالنسبة لي».