الامارات | أقصر امرأة في العالم تحارب «الوباء» بالتوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن أقصر امرأة في العالم تحارب «الوباء» بالتوعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جابت أقصر امرأة في العالم، الهندية جيوتي أمج (26 عاماً) شوارع ناغبور في وسط الهند، لتشجيع الناس على ملازمة المنازل، بعدما وجهت الشرطة نداء للمساعدة في إقناع المواطنين بأهمية الحجر، وسط انتشار وباء «كوفيد-19».

ويبلغ طول جيوتي أمج 62.8 سنتيمتراً، وتنقلت بين مناطق عدة في المدينة الواقعة في ولاية ماهاراشترا، لحث الهنود على غسل الأيدي، ووضع القناع والقفازات عند مغادرة المنازل.

وقالت الشابة: «إن عناصر الشرطة والجيش وأفراد طواقم الرعاية الصحية، يكافحون الفيروس وينقذون الأرواح، وأريد رغم قصر قامتي الإسهام».

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وأضافت: «أطلب من الجميع اعتماد التباعد الاجتماعي وملازمة المنزل، لكسر سلسلة انتقال عدوى الفيروس».

وجيوتي أمج هي أقصر امرأة في العالم، بحسب موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، ومنذ حصولها على هذا اللقب عام 2011، تعمل الشابة بالتلفزيون في الهند والولايات المتحدة.

وسجلت في الهند نحو 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع 339 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية الأخيرة.