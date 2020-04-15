الامارات | ارفعوا رؤوسكم.. أعمال فنية على شُرفات برلين

شكرا لقرائتكم خبر عن ارفعوا رؤوسكم.. أعمال فنية على شُرفات برلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما أغلقت الصالات الفنية والمتاحف أبوابها بسبب وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، يقدم نحو 50 فناناً مقيماً في برلين أعمالهم على شرفات الأبنية، ويدعون الجمهور إلى «زيارة حميمة» لاكتشاف إبداعاتهم.

وقال تجمع الفنانين الذي أشرف على هذا المشروع في حي برنزلاوير برغ الفني في شرق العاصمة الألمانية: «فيما حرية التنقل معلّقة، أصبحت الشرفات مواقع فريدة للعروض اليومية وللتعبئة المدنية».

وأوضح مفوضا المعرض اوفول دورموسوغلو ويوانا فارسا، اللذان طلبا من الفنانين إطلاق العنان لمخليتهم: «الشرفات هي مخارج طوارئ، للتنفس وتمضية الوقت في الشمس أو التدخين»، في ظل الحجر المنزلي. ودُعي المتنزهون والفضوليون في برلين، حيث إجراءات الإغلاق أقل صرامة من مقاطعات ألمانية أخرى، إلى رفع رؤوسهم لمشاهدة هذه الأعمال، ومنها سلم مصنوع من أغصان الأشجار، وصور بالأبيض والأسود لأشخاص واقفين على شرفاتهم في أثينا أو قرطبة. وتتضمن إحدى المنشآت أجزاء طويلة من ورق المرحاض على واجهة مبنى تشهد على تهافت الألمان على هذا المنتج الذي بات ثميناً منذ بدء انتشار فيروس «كورونا» المستجد في أوروبا. وأكد المنظمون أن هذه التظاهرة الفنية «من دون ميزانية ومن دون افتتاح ولا حضور، هي نزهة حميمة بحثاً عن مؤشرات حياة وفن».

- معرض مفتوح من دون ميزانية أو افتتاح أو حضور.