غرامة مالية لامرأة تحججت بـ"سلحفاة" وخرقت الحظر في روما

في واقعة طريفة للغاية، أقدمت سيدة بالغة من العمر ٦٠ عام لخرق الحجر الصحي والتنزه مع سلحفاة، ما دفع الشرطة بروما لتغريمها .

ووفقا لوكالة سبوتنيك، ذكرت صحيفة "كريرا ديلا سيرا" التي نقلت الخبر اليوم، أن المرأة الإيطالية حملت سلحفاتها إلى الشارع وراحت تمشي إلى جانبها في أحد شوارع شرقي المدينة، وعندما لاحظت إحدى الدوريات وجود المرأة في الشارع اقتربت منها لتستفسر عن سبب انتهاكها للحجر الصحي، وبعد سماع توضيح المرأة قررت الدورية أن "السلحفاة ليست كلباً" وأنها ليست بحاجة للتنزه في الشارع.

وفي النتيجة حصلت المرأة على غرامة وعادت إلى بيتها حاملة سلحفاتها بين يديها.

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ومن الجدير ذكره أن السلطات الإيطالية فرضت الحجر الصحي في البلاد، اعتباراً من 10 مارس، بما في ذلك والتنقل بين المدن والبلدات، باستثناء الضرورة القصوى، واعتمدت كذلك فرض الغرامات على منتهكي الحجر، بمبلغ 3 آلاف يورو.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.