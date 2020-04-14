تبحث السيدات عن أطباق جديدة خلال فترة الحظر لتقديمها لأسرتها، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير شوربة الفطر بالجبن، وفقاً لموقع "ماي فود أند فاميلي".

مقادير شوربة الفطر بالجبن

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

رطل ونصف رطل من الفطر الطازج المقطع

بصلة مفرومة

اثنان من أضلع الكرافس المفروم

رطل بطاطا مخبوزة ومقشرة ومقطّعة إلى قطع

4 أكواب ماء

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علبة مرق دجاج خالٍ من الدهون

نصف ملعقة صغيرة فلفل

نصف كيلوجرام من مكعبات الجبنة "الكريمية"

ربع كوب بقدونس مفروم طازج

طريقة تحضير شوربة الفطر بالجبن

أذيبوا الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، وضيفوا الفطر والبصل، والكرافس، لمدة من 6 إلى 8 دقائق، مع التقليب من حين لآخر حتى يصبح الكرافس طرياً، وكذلك البصل.

خذوا كوباً من خليط الخضار للاستخدام في وقت لاحق، ثم ضيفوا البطاطس والماء والمرق والفلفل إلى خليط الخضار المتبقي في المقلاة حتى يصل إلى درجة الغليان، وينضج على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة، أو حتى تنضج البطاطس.

ضيفوا ثلث خليط البطاطس إلى الخلاط حتى يصبح المزيج سلساً، وكرّروا الأمر مع المتبقي من خليط البطاطس وقلّبوا جيداً خليط الخضار المتبقي.

أذيبوا الجبنة لمدة دقيقتين على النار، وسخنوها مع الشوربة مع التقليب المتكرر، ثم ضيفوا البقدونس، وقدّموا الطبق وبالهنا والشفا.