ساندي: معرفتش أعلم ابني كلمة عربي وطلع ألدغ في حرف السين

قالت الفنانة ساندي، إنها تحاول خسارة وزنها، بعدما زادت كيلو، بسبب بقائها في المنزل، والإكثار من تناول الطعام، موضحةً: "آخر صورة صباعي غرس في خدودي بشكل مرعب".

وأضافت ساندي خلال لقاء عبر "VIDEO CALL"، مع الإعلامية بسنت الحسيني، مقدمة برنامج "من غير كورونا"، أنها استغلت البقاء في المنزل للتواصل مع ابنها، حيث علمته الكثير من الكلمات الإنجليزية: "الولد كان محتار بين الإنجليزي والعربي، فاكتشفت إن العربي مش هيعدي على ودنه نهائي، معرفتش أعلمه كلمة عربي فركزت على الإنجليزي، واكتشفت إنه ألدغ في حرف السين وبيقولي يا ثاندي".