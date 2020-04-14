على الرغم من التزامها بالحجر المنزلي، وإتباعها الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، إلا أن السيدة الأمريكية راشيل برومرت أصيب به، بسبب ملامسها لكيس بلاستيك حامل للفيروس على سطحه، دون ارتداء قفازات، على الرغم من أنها لم تلمس المندوبة التي أحضرته، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".
وفيما يلي مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح والمواد المختلفة، بحسب دراسة جديدة أجرتها منظمة الصحة العالمية، فضلا عن أبحاث علماء بالولايات المتحدة الأمريكية نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
- البلاستيك: 5 أيام.
- سطح الألومنيوم: من ساعتين إلى 8 ساعات.
- القفازات الطبية: أكثر من 8 ساعات.
- الخشب: 4 أيام.
- الزجاج: 4 أيام.
- الورق: من 4 إلى 5 أيام.
- الأسطح الاصطناعية: 5 أيام أو أكثر.
معلومات عن فيروس كورونا
الفيروس المعروف بكورونا المستجد أو "كوفيد -19" يتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب انتقال كورونا لسيدة بسبب البلاستيك.. تعرف على مدة بقاء الفيروس على الأسطح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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