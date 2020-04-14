حرص الموزع والملحن مصطفى جاد، على الرد على متابعة له عبر حسابه على فيسبوك علقت على صورته مع زوجته كارمن سليمان.
وجاء في منشور السيدة: "هو إنتوا ما بتتحسدوش ليه؟"، تعليقا على صورة رومانسية لمصطفى وهو يحتضن زوجته.
وقرر مصطفى الخروج عن صمته قائلًا ردا على التعليق: "قسماً بالله عمري ما كنت من اللي بيشتكي ولا بصور حاجة من المصايب اللي بتحصلنا عشان مش ذنب الناس تشوف حاجات وحشة وننقلهم طاقة سلبية".
وأضاف: "بس بجد فيه بشر مريضة ومليانة غل وحقد وقرف والحسد بقى عيني عينك وبجد أنا قرفت وتعبت وأعصابي مبقتش مستحملة إني أسكت على الناس دي واللي هيقع تحت إيدي منهم همسح بكرامته الأرض عشان أنا عندي لسان وبعرف أرد وبعرف أخد حقي قوي".
وتابع: "الحسد وقعه وحش قوي جسديا ونفسيا وأنا معنديش أغلى من عيلتي عشان كده كلامي منفعل شوية، كارمن النهاردة كان صباعها هيتقطع حرفيا لولا ستر ربنا وكرمه واحتراما لرغبتها مش هنزل الصور وعشان برضه الناس ملهاش ذنب تشوف حاجات زي كده واللي حصل حصل تزامنا مع الصورة اللطيفة اللي تحت دي لنا الله وربنا يصفي قلوبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر زوج كارمن سليمان يوجه رسالة للحاقدين: صباعها كان هيتقطع النهاردة كفاية حسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.